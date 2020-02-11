الأمين العام للناتو: عمل بعثة الحلف في العراق لا يزال معلقا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - أ ش أ

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن"عمل بعثة الحلف في العراق لا يزال معلقا منذ مطلع شهر يناير الماضي".

وأشار ستولتنبرج، في تصريحات صحفية عشية اجتماع لوزراء دفاع "الناتو"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى تواصل المشاورات مع الحكومة العراقية، لاستئناف برنامج التدريب العسكري.

وأوضح أن التحالف الدولي والناتو علقا برنامج التدريب العسكري في العراق لأسباب أمنية؛ لكن أعمالهما ستستأنف في أقرب وقت ممكن إن دعانا الجانب العراقي لذلك، مضيفا "أننا نحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه، و خبراؤنا موجودون هناك بناء على دعوة من الحكومة".