محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن المحافظ اللواء عادل الغضبان، وافق على غلق وتشميع صيدليتين مخالفتين.
وأشار "أبو هاشم"، في بيان صحفي، إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي شنت حملة على الصيدليات في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، أسفرت عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية غير مصرح بتداولها، منها ماهو مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية، كما جرى ضبط أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وتحرير المحاضر اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق وتشميع صيدليتين مخالفتين في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.