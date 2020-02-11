غلق وتشميع صيدليتين مخالفتين في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن المحافظ اللواء عادل الغضبان، وافق على غلق وتشميع صيدليتين مخالفتين.

وأشار "أبو هاشم"، في بيان صحفي، إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي شنت حملة على الصيدليات في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، أسفرت عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية غير مصرح بتداولها، منها ماهو مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية، كما جرى ضبط أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وتحرير المحاضر اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.