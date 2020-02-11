جدول مواعيد رحلات الطيران إلى الوادي الجديد الأسبوعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مواعيد رحلات الطيران، من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي، والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، وذلك بعد إضافة رحلة ثالثة.
وتقلع رحلة شركة سياف، الأحد في الثامنة صباحًا من كل أسبوع، وتعود في الحادية عشر صباحًا بينما تنطلق رحلة شركة الخدمات البترولية من مطار القاهرة في الثامنة صباحًا وتعود في الثالثة عصرًا، وقلع طائرة الشركة ذاتها يوم الخميس، في الثامنة صباحًا من مطار القاهرة وتعود في العاشرة صباحًا.
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