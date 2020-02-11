تعافي مريضين من فيروس كورونا في روسيا وخروجهما من المستشفى

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك "روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا، اليوم الإثنين، تعافي مواطنين اثنين من جمهورية الصين الشعبية يقيمان على أراضي روسيا الاتحادية، من الفيروس التاجي، مشيرة إلى أنهما يستعدان للخروج من المستشفى.
وقالت بوبوفا للصحفيين "المصابان أصبحا في حالة جيدة، وهما يستعدان للخروج".
وذكرت بوبوفا قبل ذلك، أنه كان قد عثر على مصابين اثنين من جمهورية الصين الشعبية بفيروس كورونا، يقيمان على أراضي روسيا الاتحادية، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأضافت بوبوفا: "اليوم، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص تحت الإشراف الطبي، بينهم أكثر من ستة آلاف مواطن من جمهورية الصين الشعبية".
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