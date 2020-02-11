الرياض عاصمة للمرأة العربية لسنة 2020

أعلنت لجنة المرأة العربية إطلاق الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 تحت شعار "المرأة وطن وطموح". ويأتي هذا الاعلان خلال اجتماع الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية التي عقدت اليوم بمدينة الرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية وبحضور وزراء ورؤساء وفود الدول العربية والآليات الوطنية المعنية بالمرأة والوفود من المنظمات العربية والدولية. وناقشت اللجنة، التي ترأسها المملكة العربية السعودية لمدة عام، في اجتماعاتها جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت تقرير نشاط الأمانة العامة ما بين الدورة السابقة والدورة الحالية، وأجندة التنمية المستدامة 2030، وتمكين المرأة في المنطقة العربية.

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