جهة رقابية أمريكية: إعادة إعمار أفغانستان تكلف أمريكا آلاف من الأرواح

قال جون سوبكو المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، إن إعادة الإعمار ستكلف بلاده الآلاف من الأرواح وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكتروني .
جاء ذلك في سياق تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء عن مكتب المفتش العام المعني بمراقبة ضخ مليارات الدولارات التي تنفقها واشنطن في البلد الذي دمرته الحرب .. بحسب ما ذكرت صحيفة
وقال سوبكو إن تقريره يعد الأول من نوعه الذي ينظر في التكلفة البشرية التي تتكبدها بلاده لإعادة إعمار أفغانستان، عقب غزوها بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001 والذي أطاح بنظام طالبان.
خسائر جراء هجمات مسلحي طالبان وغيرهم من المسلحين على المشاريع الأمريكية في أفغانستان؛ والتي تم النظر إليها باعتبارها أهداف سهلة للمسلحين.
وتكبدت واشنطن منذ عام 2002
وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن تقرير المفتش العام الأمريكي لم يشتمل على حالات الوفيات العرضية أو غيرها من الحالات ذات الصلة بمشاريع إعادة الإعمار.
تأتي نتائج هذا التقرير وسط استئناف محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة مع حركة طالبان بهدف تمهيد الطريق أمام انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
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