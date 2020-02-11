خبير يوناني يعلن إتاحة لقاح لعلاج فيروس "كورونا"

أعلن العالم اليوناني "المتخصص في الطب الوقائي وعلم الأوبئة " ديميتريوس باراسكيفيس ، اليوم الثلاثاء أن لقاحًا لعلاج فيروس "كورونا" المستجد سيصبح في متناول اليد وسيكون جاهزًا في وقت قريب وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأكد باراسكيفيس، الأستاذ المساعد في الطب الوقائي وعلم الأوبئة بكلية الطب

في جامعة أثينا ، في مقابلة مع صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية - أن لقاح علاج كورونا سيكون متاحًا في غضون أشهر قليلة ، إذا تم تقدير الوقت اللازم لإجراء اختبارات سريرية.وأوضح أن فيروس "كورونا " لا يعد فتاكًا مقارنة بفيروسات أخرى، مشيرا إلى أن "كورونا " وفيروس الإنفلونزا، يتسببان - إلى حد كبير- في حدوث أعراض خفيفة، فيما تتراوح نسبة معدل الوفيات بين 3% و4%.وأشار العالم اليوناني إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا " هم : كبار السن والفئات الضعيفة ومن يعانون أمراض قلب وأمراض تنفس مزمنة أو نقص في المناعة.