أعلن العالم اليوناني "المتخصص في الطب الوقائي وعلم الأوبئة " ديميتريوس باراسكيفيس ، اليوم الثلاثاء أن لقاحًا لعلاج فيروس "كورونا" المستجد سيصبح في متناول اليد وسيكون جاهزًا في وقت قريب وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
في جامعة أثينا ، في مقابلة مع صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية - أن لقاح علاج كورونا سيكون متاحًا في غضون أشهر قليلة ، إذا تم تقدير الوقت اللازم لإجراء اختبارات سريرية.
وأكد باراسكيفيس، الأستاذ المساعد في الطب الوقائي وعلم الأوبئة بكلية الطب
وأوضح أن فيروس "كورونا " لا يعد فتاكًا مقارنة بفيروسات أخرى، مشيرا إلى أن "كورونا " وفيروس الإنفلونزا، يتسببان - إلى حد كبير- في حدوث أعراض خفيفة، فيما تتراوح نسبة معدل الوفيات بين 3% و4%.
وأشار العالم اليوناني إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا " هم : كبار السن والفئات الضعيفة ومن يعانون أمراض قلب وأمراض تنفس مزمنة أو نقص في المناعة.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير يوناني يعلن إتاحة لقاح لعلاج فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.