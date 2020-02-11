ميركل تبحث مع رئيس أوكرانيا الوضع الأمني شرق أوكرانيا

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتصالاً هاتفياً برئيس أوكرانيا وولوديمير سيلينسكي، اليوم لتبادل وجهات النظر بشكل خاص حول الوضع الأمني في شرق أوكرانيا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية شتيفن زايبرت - في تصريحصحفي له اليوم الثلاثاء، عن المستشارة ميركل قولها انه من الضروري فهم اتفاقات مينسك وطالبت بضرورة الالتزام بالتزامات قمة نورماندي التى وقعت في 9 ديسمبر 2019 بالكامل، واتفق الزعيمان على مواصله التحاور لمتابعه الأمر.
يذكر أن الأوضاع احتدمت مؤخراً، بمنطقة النزاع فى دونباس، شرقى أوكرانيا، وخاصة حول مدينة أفدييفكا القريبة من خط التماس التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، والتي انقطعت عنها المياه والكهرباء جراء اشتداد المعارك، وتبادل طرفا النزاع بشرق أوكرانيا الاتهامات بمحاولات اختراق الخطوط الدفاعية لبعضهما البعض.
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