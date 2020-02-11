السلطات البريطانية تحذر المواطنين من العاصفة دنيس

أطلقت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء تحذيرا من هبوب رياح قوية وحدوث فيضانات جراء العاصفة "دنيس" التي من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة وفقاًلوكالة أنباء الشرق الأوسط.
تصل سرعتها إلى 50 ميلا في الساعة بأنحاء واسعة من المملكة المتحدة السبت المقبل إلى جانب مخاطر حدوث فيضانات.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه من المتوقع أن تجلب العاصفة أمطارا غزيرة ورياحا قوية
كما حذرت السلطات من أن تأثيرات العاصفة قد تشمل تأجيل وإلغاء خدمات النقل وتضرر خدمات الطاقة.
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