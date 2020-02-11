سورية: مقتل طاقم المروحية التي أسقطت في إدلب

قالت مصادر محلية وصفحات إخبارية سورية، إن الطيارين اللذين كانا على متن المروحية التي تم إسقاطها في ريف إدلب اليوم لقيا حتفهما.
ونشرت صفحة إخبارية صورة لأحدالطيارين، قائلة إنه "من مرتبات القوى الجوية وقد ارتقى خلال استهداف مروحيته في سماء ريف إدلب اليوم 11-2-202 من قبل المجموعات الإرهابية المدعومة تركيا"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكانت صفحات إخبارية من محافظة إدلب أعلنت إسقاط الطائرة المروحية "على أطراف بلدة قميناس بريف إدلب"، مؤكدة مقتل طاقمها على الفور قبل تحطمها على الأرض.
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