سلطنة عُمان تستضيف مؤتمر اليونسكو حول الكفايات متعددة الثقافات

تستضيف سلطنة عُمان خلال الفترة من 24 الى 26 فبراير الجاري الحلقة التدريبية حول الكفايات متعددة الثقافات، والتي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وتستهدف معلمي ومعلمات

شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو في سلطنة عُمان.

تهدف الحلقة إلى تعزيز الكفايات بين الثقافات والمهارات والسلوكيات اللازمة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتفاهم، من خلال تحسين القدرة على فهم

الآخر والتحاور بشكل بنّاء، والمساهمة في التنمية الشاملة في جميع أنحاء المنطقة العربية، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهو (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع)، كما سوف تقدم هذه الورشة رؤية شاملة في تطلعات العقد الدولي للتقارب بين الثقافات (2013 ـ 2022م).