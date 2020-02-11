طالبان تنفي مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري في كابول

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن مهاجما انتحاريا قتل ستة أشخاص قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول.

ونفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة أخرى مسؤوليتها عنه إلى الآن، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

ووقع الهجوم قرب مدخل أكاديمية المارشال فهيم العسكرية التي تديرها الدولة، في بداية ساعة الذروة الصباحية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، "قُتل ستة بينهم أربعة عسكريين ومدنيان". وأضاف أن 12 آخرين أصيبوا بينهم خمسة من المدنيين.

في حين قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم "طالبان" للوكالة، "ليس هذا عملنا".

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وشهدت الأكاديمية عدة هجمات في الماضي منها هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه في مايو

الماضي.

ورغم الهدوء النسبي في أعمال العنف في كابول، تواصلت هجمات المتشددين على قوات الأمن الأفغانية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة، خلال الشهور الماضية، رغم إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" للتوصل إلى اتفاق سلام.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني بالهجوم في بيان أصدره مكتبه. وقال "الأمة الأفغانية العظيمة تريد إنهاء العنف وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وسلاما دائما".

وأضاف "الحكومة ملتزمة بتحقيق سلام كريم ومستدام وتسعى لتحقيقه بخطة واضحة".