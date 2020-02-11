قتلى بهجوم «إرهابي» في النيجر

أعلن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من رجال الشرطة، في هجوم على مركز للشرطة في منطقة تيلابيري في منطقة بغرب النيجر قريبة من مالي.

وقال هذا المصدر إن «شرطيين قتلا وأصيب آخر بجروح خطيرة عندما هاجم مسلحون مركزهم على بعد بضعة كيلومترات عن مدينة أيورو» البلدة السياحية القريبة جداً من الحدود مع مالي.

وأضاف أن «قوات الدفاع والأمن أطلقت ملاحقة ضد الإرهابيين الذين قدموا على متن نحو عشر دراجات نارية (...)»، موضحاً أن «ردّهم ووصول تعزيزات خصوصاً سمحا بضرب المهاجمين».

وذكر «شهود» للسلطات المحلية أن «الإرهابيين خسروا بعض الرجال (...) لكنهم تمكنوا من نقل جثامينهم».

وكانت بلدية تيلابيري ذكرت أن خمسة مدنيين أحدهم معلّم قتلوا في نهاية الأسبوع الماضي في القطاع نفسه «بأيدي مسلحين قدموا على دراجات نارية».

وتقع منطقة تيلابيري في مثلث الحدود الثلاثة النيجر-مالي-بوركينا فاسو، وتشهد هجمات متكررة تزداد عنفاً من قبل الإرهابيين.

وتفيد حصيلة رسمية بأن 174 جندياً قتلوا في ثلاثة هجمات في تيلابيري في يناير وديسمبر، بما فيها هجوما شينيغودار، حيث سقط 89 قتيلاً في الثامن من يناير، وإيناتيس حيث قتل 71 شخصاً في العاشر من ديسمبر.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي هذه الهجمات.