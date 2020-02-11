رغم استمرار الاحتجاجات.. البرلمان اللبناني يجتمع للتصويت على منح الثقة للحكومة

اجتمع البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب، بينما اشتبكت قوات الأمن مع محتجين حاولوا تعطيل الجلسة.

ومن المقرر أن يصوت النواب على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ «خطوات مؤلمة» لإنقاذ البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.

وتشكلت حكومة دياب، بعد استقالة حكومة سعد الحريري على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطلبية التي تدعو لمحاربة الفساد، وتحسين الخدمات العامة.

وخلال الأسبوع الماضي، صادقت حكومة دياب على البيان الوزاري الذي يركز على إصلاحات اقتصادية، تسعى إلى حل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أشهر جراء نقص السيولة.