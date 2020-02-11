الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين ومقتل وإصابة العشرات

لقي 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة الليلة الماضية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية(واس) عن الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ "إن قوات الجيش الوطني اليمني صدت هجوماً لميليشيات الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية وهجوم آخر على مواقع الجيش الوطني اليمني في حذران والصياحي غرب المدينة، مما أدى لمواجهات نتج عنها مقتل 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات".
وأضاف العقيد البحر "أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية، والجيش الوطني اليمني اغتنم عتاداً وأسلحة خلفتها الميليشيات قبل أن تلوذ بالفرار".
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