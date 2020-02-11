أردوغان: الحكومة السورية ستدفع ”ثمنا باهظا “ لهجومها على القوات التركية

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السورية ستدفع ”ثمنا باهظا للغاية“؛ لهجومها على القوات التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، حيث قُتل 13 جنديا تركيا، خلال ما يربو قليلا على أسبوع.
وأضاف أردوغان في كلمة: ”بعثنا بالردود اللازمة للجانب السوري على أعلى مستوى. نالوا ما يستحقون، خاصة في إدلب. لكن هذا ليس كافيا وسيستمر“.
وذكر أنه سيعلن، غدا الأربعاء، خطة مفصّلة لكيفية التعامل مع التطورات في إدلب.
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