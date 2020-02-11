كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر وتركيا تستغلان الوضع الحالي في ليبيا لتحقيق أجنداتهم الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الشعب الليبي، يعاني كثيرا بعد أن سيطر الإخوان على الموارد الاقتصادية للدولة، حسبما قال قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي.

وكشف مصطفى الزايدي، أن ليبيا محتلة اقتصاديا من قبل قطر وتركيا والمصرف المركزي في طرابلس يدار من أنقرة والدوحة، ولا يرغبان في إقامة دولة المؤسسات وأن يتم استغلال الوضع الحالي في تحقيق أجنداتهم الخاصة.

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ولفت مصطفى الزايدي، إلى أن قطر وتركيا تريدان أن يبقى الوضع كما هو عليه وأن الأمم المتحدة تسعى لحل ولكنه غير مناسب فمن الصعب الوصول إلى حل سياسي دون تعزيز الأوضاع الأمنية ونزع السلاح من المليشيات المسلحة وأن تقوم دولة على أسس وطنية مستقرة.

وأكد مصطفى الزايدي، أن الإخوان ينهبون ثروات ليبيا منذ أكثر من 5 سنوات ولابد أن يكون هناك مسار اقتصادي وسياسي وأمني متوازن من أجل إقامة مؤسسات ترعى مصالح الشعب الليبي وليس طائفة بعينها، نقلًا عن موقع 24.