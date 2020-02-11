كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار الطبي الأول للصين: فيروس كورونا قد ينتهي قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كبير المستشارين الطبيين، اليوم الثلاثاء، أن العدوى بفيروس كورونا الجديد في الصين قد تنتهي بحلول شهر أبريل المقبل، وسط تحاوز عدد القتلى 1000 وتحذير منظمة الصحة العالمية من تهديد عالمي "خطير للغاية".

وقال تشونغ نانشان، المستشار الطبي الأول للصين في تفشي المرض، إن أعداد الحالات الجديدة تتناقص في بعض الأماكن، معربًا عن أمله في أن يصل الوباء إلى ذروته هذا الشهر، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف "تشونغ"، 83 عامًا، عالم الأوبئة الذي اشتهر بدوره في مكافحة تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد في عام 2003 في مقابلة مع "رويترز": "آمل أن يكون هذا الوباء أو هذا الحدث يمكن أن ينتهي تقريبًا أبريل."

في الوقت الذي ضغط فيه الوباء على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كافحت الشركات الصينية للعودة إلى العمل بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث قال المئات منهم إنهم بحاجة إلى قروض تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات للبقاء واقفا على قدميه.

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بدأت تسريح العمال من الشركات على الرغم من تأكيدات الرئيس شي جين بينج، بأنه سيتم تجنب عمليات الفصل الواسعة النطاق، حيث تمزق سلاسل الإمداد للشركات العالمية من شركات صناعة السيارات إلى شركات صناعة الهواتف الذكية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن 1017 شخص توفوا في الصين حيث كان هناك 42708 حالة.

استأنفت الأسهم العالمية ارتفاعها نحو مستويات قياسية بعد تصريحات تشونغ، اليوم الثلاثاء، ووصل الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كان أقل تفاؤلاً لأنه ناشد تبادل عينات الفيروسات والإسراع في إجراء البحوث في الأدوية واللقاحات.