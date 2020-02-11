كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون: الناتو على استعداد لتوسيع مهمة التدريب بالعراق لتلبية طلب ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون كبار ودبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، بأن حلف شمال الاطلسي يدرس زيادة مهمته التدريبية في العراق لتخفيف العبء عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الاسلامية.

ولدى حلف الناتو، والتحالف مهمات "تدريب ونصائح" غير قتالية تهدف إلى تطوير قوات الأمن العراقية، ولكن يتم تعليق كل منهما بسبب المخاوف من الاستقرار الإقليمي بعد أن قتلت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار قائدًا إيرانيًا بارزًا في بغداد في 3 يناير.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تأسست عام 1949 لاحتواء تهديد عسكري من الاتحاد السوفيتي - إلى بذل المزيد في الشرق الأوسط، ولكنه لم يحدد علانية ما قد يستتبع ذلك. نقلًا عن وكالة رويترز.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج إن وزراء دفاع الناتو بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي، مارك إسبير، سيناقشون خيارات العمليات غير القتالية في الشرق الأوسط خلال اجتماع يستمر يومين في بروكسل يبدأ يوم الأربعاء.

وأضاف للصحفيين "نحن نناقش ما يمكن أن يفعله الناتو أكثر"، موضحًا، أن الحلف سيسعى أولا إلى استئناف التدريب بمباركة الحكومة العراقية.

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وقال السفير الأمريكي في الناتو، كاي بيلي هتشيسون، إن الحلف يسعى أيضًا للحصول على مشورة عسكرية من الناتو والعراق حول كيفية زيادة المهمة، ولكنه لم يذكر تفاصيل.

ويبلغ عدد أفراد بعثة الناتو التدريبية في العراق حوالي 500 فرد إنها لا تنتشر إلى جانب القوات العراقية أثناء عملياتها.

وقال اثنان من الدبلوماسيين المتحالفين لرويترز إن عدد مدربي الناتو في العراق قد يرتفع إلى 2000، لكن ذلك لن يمثل زيادة صافية للقوات الغربية في العراق لأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعيد تعيين مدربين.

وعندما أثار ترامب للمرة الأولى دور الناتو المتزايد في الشرق الأوسط في عام 2017، قاومت فرنسا وألمانيا، قلقًا من أن حلف الناتو سوف يقع في عملية نشر مكلفة أخرى على الطريقة الأفغانية، أو غضب الدول العربية أو المجازفة بمواجهة روسيا في سوريا.

لكن دبلوماسيين قالوا إن باريس وبرلين منفتحان الآن على مهمة موسعة لحلف شمال الأطلسي في العراق لأنها كانت غير قتالية، وتواجه عددًا أقل من المخاطر، ولن تكون تحت قيادة جنرال أمريكي وستذهب إلى حد ما لتهدئة ترامب الناقد الحاد للناتو.