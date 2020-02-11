كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز": لا يزال لحم الخفافيش شائعا في إندونيسيا رغم كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة "رويترز"، أن لحم الخفافيش لا يزال شائعًا في بعض أجزاء إندونيسيا، على الرغم من الأبحاث التي تشير إلى أن فيروس كورونا الذي ينتشر من الصين ربما نشأ في الخفافيش قبل نقله إلى البشر.

وقال ستينلي تيمبولينج، بائع الخفافيش في كشكه في توموهون، وهي مدينة في شمال سولاويزي، جنوب العاصمة الإقليمية لمانادو: "إن فيروس كورونا لم يؤثر على المبيعات. في الواقع ... المبيعات مستمرة. يباع دائمًا"، وفقًا لـ"رويترز".

وحسب الوكالة، في المتوسط، يبيع "تيمبولينج" 50-60 خفاش وخلال فترات الأعياد، يمكنه بيع ما يصل إلى 600.

وقال وليام و. ونجسو، خبير الطهي الإندونيسي ومؤلف 6 من كتب الطهي لـ"رويترز": "الخفافيش هي البروتين الأصلي المفضل، خاصة في شمال سولاويسي. الجزء المفضل لدي هو الأجنحة".

تتم إزالة الغدد من الإبط وعنق الخفافيش أولاً للتخلص من الرائحة الكريهة.

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بعد ذلك يتم شويها أو حرقها للتخلص من شعر الخفافيش قبل تقطيعها وطهيها في قدر من الأعشاب والتوابل وحليب جوز الهند.

ويتم تناول الخفافيش تقليديا من قبل الناس من Mhashasan من شمال سولاويزي في شكل طبق يشبه الكاري يسمى بانيكي. تستخدم الخفافيش الكاملة في بانيكي ، بما في ذلك الرأس والأجنحة.

ويعتقد أن الفيروس التاجي نشأ في سوق للمواد الغذائية في مدينة ووهان الصينية التي كانت تبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة. يعتقد خبراء الصحة، أنه ربما يكون قد نشأ في الخفافيش ثم انتقل إلى البشر، وربما عن طريق نوع آخر.

في الصين، قتل فيروس كورونا أكثر من 1000 وأصاب أكثر من 42700.

هناك 319 حالة إصابة بفيروس كورونا في 24 دولة ومنطقة خارج الصين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ومسؤولي الصحة الصينيين.

لم يتم الإبلاغ عن أي شيء في إندونيسيا ، لكن تفشي المرض دفع العديد من مطاعم Manadonese في العاصمة جاكرتا إلى أخذ الخفافيش من القائمة.