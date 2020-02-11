كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يجتمعون لتوديع رئيس كينيا الأسبق دانيال أراب موي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع عشرات الآلاف من الكينيين، اليوم الثلاثاء، في ملعب مفتوح لحضور جنازة الدولة لدانيال أراب موي، أطول رئيس حكم كينيا، والذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 95 عامًا.

وحسب وكالة "رويترز"، تم حمل نعش دانيال أراب موي، وهو ملفوف بالعلم الكيني، على عربة مسلحة من بيت الأمة، المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية، على طريق طوله 5 كيلومترات إلى الاستاد في العاصمة نيروبي.

سار جنود من الجيش الكيني والقوات الجوية والبحرية إلى الاستاد، حيث كانت الجوقات تغني أغاني الإنجيل بينما كانوا ينتظرون مجموعة الرجل الذي وصفه النقاد بأنه ديكتاتور افتراضي.

أخبر سيلاس ييجو، صديقًا قديمًا، وهو أسقف متقاعد في كنيسة إفريقيا الداخلية، حيث كان يتعبد "موي"، المشيعين: "كان موي رجلًا متواضعًا. أي شخص يعرفه، يعرف أنه رجل متواضع. أن الرئيس موي لم يفخر أبدًا بأي نجاح ... بل نسبه إلى الله. لقد آمن موي بأنه إذا كنت تريد النجاح، فلا تكذب أبداً."

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جاء "موي" إلى السلطة في العام 1978 عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس بعد وفاة زعيم البلاد الأول جومو كينياتا، وظل في السلطة حتى نهاية عام 2002.

وقد احتفظ بالسلطة لفترة أطول من أي زعيم آخر منذ الاستقلال وترك إرثًا من الفساد لا يزال يطارد دولة شرق إفريقيا.

خلال حكمه، احتُجز آلاف النشطاء والطلاب والأكاديميين دون تهمة في الزنازين السرية. يقول السجناء، إنهم حرموا أحيانًا من الطعام والشراب.

لقد نجح في الحفاظ على استقرار كينيا نسبيًا مقارنة بالعديد من جيرانها المضطربين.

لكنه تعثر بشدة في الاقتصاد مع تعميق الفقر وتزايد الفساد. في عام 2004، اتهمت مجموعة كرول، مؤسسة تحقيقات، "موي" ودائرته الداخلية بسرقة ملياري دولار من أموال الدولة - وهو اتهام رفضته الحكومة في ذلك الوقت.