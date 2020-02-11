كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: الجهود المبذولة لوقف فيروس كورونا قد تضر بالاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت مصادر لرويترز، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، حذر كبار المسؤولين الأسبوع الماضي من أن الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد قد ذهبت بعيدًا، مما يهدد اقتصاد البلاد، قبل أيام من تنفيذ بكين لتخفيف حدة الضربة.

ومع النمو المتباطئ منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، يبدو أن قادة الصين حريصون على تحقيق التوازن بين حماية اقتصاد تباطؤ بالفعل والقضاء على الوباء الذي قتل أكثر من 1000 شخص وأصاب أكثر من 40.000.

وبعد مراجعة التقارير حول اندلاع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، والإدارات الإقتصادية الأخرى، أخبر شي المسؤولين المحليين خلال اجتماع عقدته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي يوم 3 فبراير أن بعض الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس تلحق الضرر بالاقتصاد، وقال شخصان مطلعًا على الاجتماع، الذي رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية المسألة.

وقد أغلقت السلطات المحلية خارج ووهان - حيث يعتقد أن الفيروس قد ترسخ لأول مرة - المدارس والمصانع، وأغلقت الطرق والسكك الحديدية، وحظرت الأحداث العامة، وحتى أغلقت المجمعات السكنية. وأوضح شي أن تلك الخطوات لم تكن هدفها زرع الخوف بين الناس. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يرد مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة الصيني على الفور على طلبات التعليق.

ووصفت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، التي نشرت تقريرًا عن اجتماع المكتب السياسي يوم الاثنين الماضي، تفشي فيروس كورونا بأنه "اختبار كبير لنظام الصين وقدرتها على الحكم".

Advertisements

وأضافت دون تفاصيل، أنه "تم حث" لجان الحزب والحكومات على جميع المستويات لتحقيق ذلك".

وصرح بان جونج شنغ نائب محافظ البنك المركزي الصيني يوم الجمعة "في سياق الوباء والضغط النزولي على الاقتصاد، من المهم للغاية الحفاظ على النمو الاقتصادي".

وفي يوم الاثنين، أمرت مقاطعة تشجيانغ، وهي قوة اقتصادية في شرق الصين، السلطات المحلية بعدم المبالغة في رد الفعل عن طريق تقييد الحركة اليومية أو إغلاق المتاجر التي تبيع الضروريات اليومية مثل الخضروات، وزيت الطهي، وكذلك اللحوم، والبيض، ومنتجات الألبان. وفقا لبيان حكومي.

وكشفت الصين عن سياسات ضريبية جديدة في الوقت الذي تحاول فيه تخفيف العبء على الصناعات التي تضررت بشدة من الوباء.

وعاد الكثيرون في الصين إلى العمل يوم الاثنين بعد أن تم تمديد عطلة رأس السنة القمرية فعليًا لمدة 10 أيام تقريبًا، إلا أن الرحلات الصباحية كانت أقل ازدحامًا بكثير من المعتاد وبقيت العديد من المصانع مغلقة.

وتحاول وسائل الإعلام الرسمية في الصين إظهار الهدوء، ففي افتتاحية يوم الاثنين، حثت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الجمهور على التعامل مع الوباء بـ "إيجابية".