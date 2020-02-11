كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: الميليشيات المسلحة تهدد بناء دولة قوية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمريكا، إن الميليشيات والجماعات المسلحة تشكل تهديدا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا.

وأضافت السفارة الأمريكية في ليبيا، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر": "نعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك المليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها".

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ودعا عن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأطراف (الليبية) ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار ليبيا.