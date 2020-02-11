كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كورونا.. فيروس "يارا" يثير حيرة العلماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه العلماء صعوبة في فهم شكل جديد من الفيروسات ظهر مؤخرًا في البرازيل، حيث لم توجد لدى هذا الفيروس جينات معروفة، في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس "كورونا" الجديد في العديد من الدول حول العالم.

وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن هذا الفيروس "الغامض" الذي تم جمعه من الأميبا في بحيرة اصطناعية في البرازيل كان أصغر بكثير من الفيروسات المعروفة عادةً بإصابة الأميبا.

وقد أطلق فريق العلماء على الفيروس اسم "Yaravirus"، على اسم "يارا"، والمعروف أيضًا باسم إيارا "Iara"، ويعني "أم كل المياه" ويمثل شخصية جميلة تُشبه حورية البحر من الأساطير البرازيلية وتجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد.

وعندما قام العلماء بترتيب تسلسل جينوم فيروس "يارا" - وهي عملية تحديد تسلسل الحمض النووي الكامل الذي يتكون منه أي كائن حي - اكتشفوا أن أكثر من 90 في المائة من الجينات التي تشكله لم يتم العثور عليها من قبل.

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وقال الفريق الذي فحص الفيروس على موقع bioRxiv للعلوم البيولوجية: "هنا نبلغ عن اكتشاف Yaravirus، وهو سلالة جديدة من فيروس الأميبال لها أصل وتطور مثير للحيرة".

وقال جوناتاس أبراهاو، عالم الفيروسات بجامعة ميناس جيرايس الاتحادية بالبرازيل، إن النتائج تشير إلى "مقدار ما نحتاج إلى فهمه" حول الفيروسات.

وصرح أبراهاو لمجلة "ساينس " أن بعض جينات فيروس "يارا" تُشبه تلك الموجودة في فيروس عملاق، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف ترتبط الاثنان.

ويقوم أبراهاو وزملاؤه الآن بالتحقيق في السمات الأخرى لوجود الفيروس الجديد.

واقترح أحد العلماء غير المرتبطين بالدراسة أن النتائج تمثل "صندوق كنز جديد بالكامل لعمليات الكيمياء الحيوية التي لم يسبق لها مثيل".