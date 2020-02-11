كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يعيد تشكيل المناصب الوزارية العليا الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيجري تعديلات على حكومته يوم الخميس.

وكان من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع الوزاري لأسابيع، ومن المرجح أن يرى العديد من الشخصيات البارزة قد انسحبت من الحكم حيث أعاد جونسون تشكيل فريقه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير. وأوضح المتحدث ان الحكومة الجديدة ستجتمع يوم الجمعة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع الجنيه البريطاني، اليوم أيضًا، بعد التقارير الإيجابية للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في ديسمبر.

ورسمت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، صورة إيجابية، حيث كان شهر ديسمبر شهرًا إيجابيًا بالنسبة للاقتصاد البريطاني، ولكن النمو الاقتصادي ظل ثابتًا على أساس ربع سنوي.

وعلى الرغم من أن النمو الفصلي لا يزال ثابتًا، يبدو أنه لم يكن هناك الكثير من الأمل في المقام الأول لأن هذا يتوافق مع توقعات المحللين وتوقعات السوق.

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وكان الناتج المحلي الإجمالي السنوي للثأر الرابع 1.1٪، مما يدل على تقدم من الرقم 0.8٪ الذي كانت التوقعات قد حددت قبل التحديث.

ويتوقع الجنيه تقلبات على مدى الأشهر القليلة المقبلة، والكثير يحدث في العالم، ويبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مستمر في التأثير حيث يواصل رئيس الوزراء جونسون محاربة المشرعين في بروكسل بشأن صفقة انسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وسيظل الجنيه يشهد الكثير من الاضطرابات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني "متقلب بشكل خاص" في عام 2019.

وعلى الرغم من الأزمة المستمرة مع فيروس كورونا، إلى جانب مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعثرة، يبدو أن تجار العملة يظلون حذرين وعلى أهبة الاستعداد مع تراجع الباوند ويتدفق كل يوم مع بدء المفاوضات والأحداث العالمية.