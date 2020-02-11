كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية": طوارئ فيروس كورونا تحمل تهديدا خطيرا جدا للعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تيدروس أدهانوم غيبريسيس، في نداء لمشاركة عينات الفيروسات وتسريع الأبحاث في الأدوية واللقاحات، بأن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل "تهديدًا خطيرًا للغاية لباقي العالم".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال "تيدروس"، إن الصين أبلغت حتى الآن عن 42708 حالة مؤكدة، من بينها 1017 حالة وفاة.

وأضاف لأكثر من 400 باحث وسلطة وطنية ، بما في ذلك بعض المشاركين من قبل مؤتمر فيديو من البر الرئيسى للصين وتايوان: "مع وجود 99٪ من الحالات في الصين، لا يزال هذا يمثل حالة طوارئ إلى حد كبير بالنسبة لهذا البلد، لكنه يمثل تهديدًا خطيرًا للغاية لباقي العالم".

وقال تيدروس في الاجتماع المغلق، وفقًا للملاحظات التي قدمتها وكالة الأمم المتحدة: "نأمل أن تكون إحدى نتائج هذا الاجتماع هي خارطة طريق متفق عليها للبحوث يقوم حولها الباحثون والمانحون."

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كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يخاطب بداية اجتماع يستمر يومين ويهدف إلى تسريع تطوير العقاقير والتشخيصات واللقاحات ضد الفيروس الشبيه بالأنفلونزا وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرته على الانتشار.

وأشار "تيدروس"، متحدثًا إلى الصحفيين يوم الاثنين، إلى "بعض الأمور المتعلقة بحالات الانتقال إلى الأمام من أشخاص ليس لديهم تاريخ سفر إلى الصين"، مستشهدًا بحالات هذا الأسبوع في فرنسا وبريطانيا، حيث تم تشخيص إصابة خمسة مواطنين بريطانيين بفيروس كورونا في فرنسا، بعد إقامتهم في شاليه التزلج نفسه مع شخص كان في سنغافورة.

وقال: "قد يكون اكتشاف هذا العدد الصغير من الحالات هو الشرارة التي تصبح حريقًا أكبر. لكن في الوقت الحالي ، إنها مجرد شرارة. هدفنا لا يزال الاحتواء ".

من جانبها، قالت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، إن سكان هونج كونج الذين تم إجلاؤهم من مبنى سكني حيث تأكدت إصابة رجل وامرأة بفيروس كورونا كان سلبيًا بالنسبة للفيروس، مما خفف المخاوف من مجموعة من تفشي المرض في الإقليم الذي تحكمه الصين.