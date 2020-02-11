كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة تركية تصف حزب أردوغان بـ"السارق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حطمت الشرطة التركية، مبنى رئاسة حزب الحرية والديمقراطية بمدينة أدرنة، بعد رؤيتهم للافتة كتب عليها "حزب العدالة والتنمية السارق"، وإلقاء غاز الفلفل داخل المبنى، وأزالت الشرطة اللافتة واعتقلت 14 من أعضاء الحزب بتهمة "مقاومة عناصر الشرطة لمنعها من أداء واجبها".

ورفعت النيابة العامة دعوى قضائية ضد أعضاء الحزب، فيما تقدم أعضاء الحزب بتظلمات فردية إلى المحكمة الدستورية.

وقضت المحكمة العليا في تركيا، بانتهاك قوات الأمن لحظر المعاملة غير الإنسانية بسبب استخدامهم القوة ضد أعضاء الحزب.

وعقب نظرها للقضية قضت المحكمة الدستورية بأن إزالة قوات الأمن للافتة ورفع دعوى قضائية ضد أعضاء الحزب بتهمة إهانة الرئيس بسبب العبارات على اللافتة هو انتهاك لحرية التعبير عن الرأي.

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وحققت الدعاوى القضائية المقامة بتهمة إهانة الرئيس أردوغان، رقماً قياسياً خلال عام 2018 لتتجاوز 5 ألاف قضية.