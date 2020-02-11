كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الأيرلندية الشمالية تعتقل أربعة بتهمة قتل الصحفية ليرا ماكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت شرطة أيرلندا الشمالية أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، كجزء من التحقيق في مقتل الصحفية ليرا ماكي، الذي أثار اغتيالها غضبًا في المقاطعة حيث أنهى اتفاق سلام في عام 1998 ثلاثة عقود من العنف الطائفي.

وقال المحقق جيسون ميرفي، في بيان بعد اعتقالات، اليوم الثلاثاء: "لقد اعتقدت دائمًا أن بعض الأشخاص داخل المجتمع يعرفون ما حدث ومن شارك"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف "ميرفي"، أنه يتفهم أن الناس قد يخشون التحدث إلى الشرطة، لكنه وعد الأشخاص الذين يتقدمون بعدم الكشف عن هويتهم لغرض هذا التحقيق، وناشد أي لقطات هاتفية للحادث.

تم القبض على الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 27 و 29 و 52، في لندنديري بموجب قانون الإرهاب بسبب إطلاق النار في أبريل 2019 الذي ادعاه المتشددون القوميون الأيرلنديون المعارضون لاتفاق يوم الجمعة العظيمة للسلام.

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وقال الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد، وهو واحد من عدد صغير من الجماعات التي تعارض اتفاق السلام، إن أحد أعضائها أطلق النار على الصحفية البالغة من العمر 29 عامًا في لندنديري عندما أطلقوا النار في اتجاه الشرطة خلال أعمال شغب كان تراقبها "ماكي".

أدان موتها في ذلك الوقت كل من السياسيين الوحدويين الكاثوليك الأيرلنديين والسياسيين البروتستانت المواليين لبريطانيا.

ثم وصفت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، حينها، الهجوم بأنه "مروع ولا معنى له حقًا".

كانت "ماكي"، التي حصلت على جائزة أفضل صحفية في سكاي نيوز يونغ، عام 2006، تكتب كتابًا عن اختفاء الشباب خلال أعمال العنف في أيرلندا الشمالية والتي انتهت إلى حد كبير باتفاق 1998.

وقد كتبت، أيضًا، عن صراعاتها كونها مثلية في المقاطعة البريطانية.