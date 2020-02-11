الغليان متواصل في الجارة الشرقية والآلاف يرفعون شعار “دولة مدنية ماشي عسكرية”- صور

تبددت المخاوف من ضعف الاحتجاجات في الجزائر بعد سنة من اندلاعها، بعدما حافظت على نفس وتيرة الاحتجاج، بالتظاهر لمرتين في الأسبوع، رغم كل الجهود التي يبذلها النظام الجديد.

وفي ذات السياق، خرج متظاهرون في العاصمة الجزائر، اليوم الثلاثاء، رفقة الطلبة، رافعين نفس الشعارات، التي رفعها حراك الجارة الشرقية قبل سنة من اندلاعه، في شهر فبراير من العام الماضي.

ولا يزال المتظاهرون لا يرون في الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، رمزا لانتقال ديمقراطي حقيقي، محافظين على شعارهم، الذي بدأ به الحراك “دولة مدنية ماشي عسكرية”.

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احتجاجات اليوم، تأتي بعد يومين من خطاب تبون أمام القمة الإفريقية في أديس أبابا، الذي أعلن فيه عن “جزائر جديدة”، قال إنها ستكون فاعلة في المنطقة، والقارة.

ومنذ وصوله إلى السلطة، قبل شهر، يحاول الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، إحياء دبلوماسية جزائرية خارجية، من خلال التدخل في الملف الليبي، واستقبال زعماء دول أجنبية، وإبرام اتفاقيات، وهي الخطوات، التي يقول المحللون إنه يحاول من خلالها البحث عن شرعية لنظامه، في ظل الرفض الشعبي الجزائري.