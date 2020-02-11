أوشلا لـ” اليوم 24″: جماهير الجيش قدمت دروسا في الوفاء ونتيجة “الكلاسيكو” يصعب التكهن بها

سعد فاروق – صحافي متدرب

تحدث الحسين أوشلا، النجم السابق لفريق الجيش الملكي، عن أهمية مباراة “الكلاسيكو” بين الممثل الأول للعاصمة والرجاء الرياضي، مبرزا أنه موعد كروي يحظى بالكثير من الإهتمام.

وقال أوشلا، في تصريح خص به “اليوم 24”: “هي واحدة من أقوى المواعيد الكروية، ولا يمكن التكهن بنتيجتها شأنها شأن مبارة “كلاسيكو” إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد .. لا أحد يمكنه التكهن بنتيجته بغض النظر عن مستوى الفريقين، وبالنسبة لي فالمشاركة في مثل هذه المقابلات يعتبر تشريفا قبل أن يكون تكليف، ويكفي فقط أن تشاهد مركب الأمير مولاي عبد الله ممتلئ عن آخره .. معاينة جمهور “الكورفاتشي” والإستمتاع بأهازيجه هو أكبر حافز للاعبين”.

وتابع أوشلا حديثه قائلا “جمهور الجيش الملكي أعطى دروسا في الحب والشغف.. أعطى صورة حقيقة عن الوفاء رغم غياب الفريق لسنوات عن منصات التتويج وابتعاده عن الأضواء”.

وختم أوشلا قائلا ” جمهور “الزعيم” لم يخذل فريقه رغم سنوات الكساد والغياب عن “البوديوم” وظل وفيا لشعاره الخالد “الزعيم لن تمضي وحيدا “