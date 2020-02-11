“مول الكاسكيطة”..النطق بالحكم الاستئنافي يوم الثلاثاء المقبل

قررت محكمة الإستئناف في مدينة سطات، اليوم الثلاثاء، إدخال ملف “البودكاستر” محمد السكاكي، الملقب بـ”مول الكاسكيطة”، إلى المداولة، محددة يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للنطق بالحكم الاستئنافي.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة سطات، قد أدانت “مول الكاسكيطة” بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، على خلفية نشره لفيديو، ووجهت لهم تهم “الإساءة إلى الملك والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.