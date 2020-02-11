المركز الثاني في مسابقة التحدّث باللغة العربية الفصحى تحصده حضرموت

الثلاثاء 11 فبراير 2020

هنأ محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الطالب يونس أبوبكر بامهدي من ثانوية المكلا النموذجية للبنين، والطالبة أسماء فيصل التميمي من مدرسة الفقيد فيصل بن شيبان بمنطقة ثبي بمديرية تريم، لحصدهما المركز الثاني للمرحلتين الأساسية والثانوية في مسابقة التحدّث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي التي نظمتها جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من السادس حتى التاسع من فبراير الجاري.



وأبدى المحافظ البحسني سعادته واعتزاز أبناء حضرموت بما يتحقق من ابداعات لشبابنا وطلابنا في المحافل الإبداعية والتعليمية داخل وخارج الوطن.

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وأثنى المحافظ على ما حققه الطالبين بامهدي والتميمي، مؤكداً أن هذا الإنجاز العربي جاء ثمرة طيبة للرعاية والاهتمام والحرص من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بالعملية التربوية والتعليمية، ونتيجة صادقة وحقيقية لمستوى الدعم والتدخلات التي شملت الحقل التربوي والتعليمي في مديريات محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً وصحراء.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة وكوادر وطلاب وطالبات القطاع التربوي والتعليمي وأولياء الأمور الذين يحرصون على تحقيق نتائج مشرّفة في التحصيل العلمي والمنافسات الطلابية والمسابقات السنوية داخل الوطن وخارجه، متمنياً للطالب بايونس والطالبة التميمي التفوّق والنجاح في سنواتهم الدراسية كافة.

وكانت قيادة مكتبي وزارة التربية والتعليم بحضرموت الساحل والوادي والصحراء قد رفعت التهاني والتبريكات للطالب بامهدي والطالبة التميمي نظير ما حققاه من تميز وتفوّق في هذه المسابقة العربية المهمة وحصدهما للمركز الثاني للمرحلتين الثانوية والأساسية.