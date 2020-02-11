شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد.. مسلحون مجهولون يغتالون إعلاميا عراقيا والان نبدء بالتفاصيل

اغتال مسلحون مجهولون إعلاميًا عراقيًا بارزًا قرب منزله بغرب العاصمة العراقية بغداد اليوم. وأفاد مصدر أمني عراقي بقيام مسلحين مجهولين بفتح النار على المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية العراقية "نزار ذنون"، بعد خروجه من منزله في منطقة حي الجامعة غرب بغداد، مما أدى إلى مقتله في الحال، مضيفاً أن قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث, وفتحت تحقيقًا في ملابساته، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي.

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