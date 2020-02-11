شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: «كورونا» تهديدًا خطيرًا للعالم والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس أن فيروس كورونا المستجد يعدّ تهديدًا خطيرًا للعالم، داعيًا للتضامن السياسي والعلمي والمالي لمواجهة تلك الفاشية.

وقال في افتتاح المنتدى العالمي للأبحاث والابتكار الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية على مدى يومين في جنيف: إن فيروس كورونا أصاب حتى الآن 42708 شخصًا وأودى بحياة 1017 شخصًا في الصين، كما أصاب 993 شخصًا خارج الصين وأودى بحياة حالة واحدة، وعدّ ذلك تهديدًا لكل العالم.

ودعا غبريسوس إلى التضامن السياسي والمالي والاستثماري لمحاربة عدو مشترك، وعلى ضرورة التضامن العلمي في ظل عدم وجود لقاح يمنع عدوى كورونا أو يعالجها.

وطالب المسؤول الأممي العلماء والخبراء الـ 400 المشاركين في المنتدى لوضع خارطة طريق والاتفاق على خطة علمية يجتمع حولها الباحثين والمانحين.