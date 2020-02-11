فيينا تحصن أهم شوارعها من "إرهاب الشاحنات"

بدأت بلدية العاصمة النمساوية، فيينا، تحصين أهم شوارعها التجارية، ماريا هيلفا شتراسا، بأعمدة إسمنتية؛ خوفا من هجمات إرهابية بالشاحنات على غرار هجومي برلين ونيس.



وقالت صحيفة "كرونة" النمساوية "خاصة"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن البلدية بدأت تشييد 6 حواجز و6 أعمدة إسمنتية، في مداخل شارع ماريا هيلفا، للدفاع ضد اختراق الشاحنات الكبيرة.

وأوضحت أنه "من المتوقع أن ينتهي العمل في هذا المشروع منتصف أبريل/نيسان المقبل، أي قبل ماراثون فيينا المقرر 19 أبريل ويشارك فيه 42 ألف شخص".

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وأضافت"تبلغ تكلفة المشروع 630 ألف يورو وتتحملها بلدية فيينا كاملة"،وأشارت إلى أن الخطوة تعكس القلق من حدوث هجمات إرهابية بشاحنات ضخمة في الشارع المكتظ دائما بالزوار.





ويأتي المشروع لتشديد إجراءات تأمين شارع ماريا هيلفا، حيث قامت البلدية العام الماضي بوضع 9 أعمدة أسمنتية في الشارع أيضا.

وخلال الأعوام الماضية، شهدت برلين ونيس هجمات بشاحنات ضخمة، أسفرت عن مقتل 12 وإصابة 48 في 19 ديسمبر/كانون أول 2016 في العاصمة الألمانية، ومقتل 87 شخص وإصابة 484 آخرين في المدينة الفرنسية في يوليو/تموز من نفس العام.

وتشهد النمسا منذ أشهر، حالة استنفار لرصد أي عودة محتملة لإرهابيي داعش الذين يحملون جنسيتها، ويقدر عددهم بحوالي 40 شخصا، من الأراضي السورية. كما ترفع الشرطة درجة استنفارها الأمني لرصد أي محاولة لشن هجمات في البلاد.