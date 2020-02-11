الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف غرب سراقب دون تغير في خارطة السيطرة

تصدت وحدات ​الجيش السوري​ لهجوم عنيف شنه مسلحو "​جبهة النصرة​" وحلفائهم على بلدة "النيرب" غرب مدينة ​سراقب​ ب​ريف إدلب​ الشرقي.

وأكدت "​سبوتنيك​" أن وحدات من الجيش السوري أحبطت هجوما عنيفا شنه مسلحو "جبهة النصرة" و"أجناد ​القوقاز​" على محور بلدة "النيرب". وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن وحدات من الجيش السوري استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة لها إلى محاور ال​اشتباكات​ مع مسلحين مدعومين من ​تركيا​، وخاضت اشتباكات عنيفة مع الفصائل الإرهابية المسلحة وتمكنت من استعادة السيطرة على كامل النقاط التي تقدم اليها المسلحون على الأطراف الغربية لبلدة "النيرب".

وتابع المصدر أن ​الطيران الحربي السوري​ الروسي المشترك نفذ عدة غارات على مواقع المسلحين في المنطقة ومحيط مدينة سرمين وقميناس وتفتناز قاطعا خطوط إمدامهم، ما ساهم بتقدم ​القوات​ بريا واستعادة السيطرة على كامل البلدة لتعود خارطة السيطرة الى ما كانت عليه قبيل هذا الهجوم.