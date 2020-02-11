الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان هاتفيا اليوم الوضع في سوريا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، بأن الرئيس ​فلاديمير بوتين​، ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​، سيبحثان هاتفيا الوضع في ​سوريا​ اليوم. وأشار وزير الخارجية التركي ​مولود تشاووش أوغلو​ إلى أن "رئيسنا سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي حول الوضع في إدلب"، مضيفا أنه "يجب على ​روسيا​ و​إيران​، بصفتهما الضامنتين للتسوية السلمية في سوريا، أن يوقفا تقدم ​القوات​ السورية في إدلب".​​​​​​​ إضغط للمزيد

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