دبوسي عرض مع سفير اندونيسيا تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري

التقى رئيس ​غرفة طرابلس​ و​الشمال​ ​توفيق دبوسي​ سفير جمهورية ​اندونيسيا​، هاجريانتو طوهاري، يرافقه الملحقان الاقتصادي ريسباتي أندرياني والسياسي بريما أميليا، ومن القسم الإقتصادي محمد أحمد، في حضور مديرة الغرفة ليندا سلطان ومدير حاضنة الاعمال (بيات) الدكتور فواز حامدي.



وأعرب دبوسي عن تقديره "للشغف الذي يتحلى به سعادة السفير طوهاري وإنشداده نحو طرابلس والشمال، مبديا "جهوزية الغرفة لبناء أوسع علاقات الشراكة والتعاون من خلال صيغة جديدة لتطوير العلاقات ال​لبنان​ية الإندونيسية الإقتصادية من طرابلس الكبرى التي تمتد من ​البترون​ الى أقاصي محافظة عكار".

واعتبر دبوسي ان زيارة السفير طوهاري وكبار المسؤولين في ​السفارة​ الإندونيسية في لبنان تنطوي على رغبة مشتركة في تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة ومختلف المستويات، مؤكدا "تطلعات غرفة طرابلس بأن يتم إعتماد مكتب إندونيسي تمثيلي للسفارة في مقر الغرفة وإستضافة يوم إندونيسي فيها أيضا وكذلك العمل المشترك على تنظيم معرض تجاري إندونيسي يقام في ​معرض رشيد كرامي الدولي​"، مشددا على "أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين لبنان واندونيسيا بالرغم من الظروف الإقتصادية الإستثنائية التي يمر بها لبنان في المرحلة الراهنة".

من جهته، اوضح السفير طوهاري أنه جاء الى غرفة طرابلس والشمال "للتعرف على الامكانيات الاقتصادية وفرص التعاون التي يجب أن تتعزز من خلال وجودي في لبنان، والإستفادة من المكانة الإقتصادية التي تحتلها ​مدينة طرابلس​ الكبرى كما يريدها أن تكون الرئيس دبوسي"، متمنيا أن "يتجاوز لبنان المرحلة الراهنة وأن تتطور أوضاعه العامة بإتجاه الإيجابية وإستتباب ​الأمن​ والإستقرار فيه من أجل أن تتمكن الجهات المعنية من إستئناف مشاريع التنمية وأن لدينا نحن برنامجا متكاملا لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين بلدينا واعادة التوازن للميزان التجاري بينهما ".