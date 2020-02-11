اكد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان النصاب قد تأمن وفق الأصول الدستورية و​اللقاء الديمقراطي​ موقفه واضح ويسير وفق قناعاته بعيدا عن مزايدات ثنائية، ولن يكون في أي حلف ثلاثي أو غير الا اذا تأمن برنامج سياسي واقتصادي واضح المعالم والتوجهات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لقد تأمن النصاب وفق الأصول الدستورية واللقاء الديمقراطي موقفه واضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.