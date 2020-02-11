سامي الجميل: الجلسة بدأت من دون اكتمال النصاب وهي غير دستورية

اكد رئيس ​كتلة الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه "حسم ​النقاش​، النواب المدرجة أسماؤهم على لائحة الحضور أكّدوا دخولهم القاعة بعد بدء الجلسة، بالتالي الجلسة بدأت من دون اكتمال النصاب وهي غير دستورية". إضغط للمزيد

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