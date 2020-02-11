الجميل: قرار مقاطعة جلسة الثقة هو الأفضل والاكثر انسجاماً مع مبادئنا

اعتبر النائب ​نديم الجميل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "المشهد الذي نراه اليوم مؤلم ومحزن جداً من مواجهة وصدامات بين ​القوى الامنية​ والثوار، فلذلك قرار مقاطعة ​جلسة الثقة​ اليوم هو الأفضل و الاكثر انسجاماً مع مبادئنا ومع ​الثورة​".

وتوجه الجميل الى المسؤولين قائلا: "إذا استمرّوا بصمّ الآذان وتجاهل الثورة وجدّيتها واهميتها، نخشى تطورات من نوع آخر و سقوط الهيكل على رؤوسنا جميعاً"، مشددا على أنه "يجب على جميع المسؤولين، من ​رئيس الجمهورية​ الى اصغر مسؤول، الاستماع إلى الشعب الغاضب والثائر والموجوع والإستقالة بأقرب وقت لإعادة فرز سلطة سياسية تحظى بثقة الشعب وذلك بالطرق الديمقراطية".