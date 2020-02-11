الجميل: قرار مقاطعة جلسة الثقة هو الأفضل والاكثر انسجاماً مع مبادئنا

اعتبر النائب نديم الجميل، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "المشهد الذي نراه اليوم مؤلم ومحزن جداً من مواجهة وصدامات بين القوى الامنية والثوار، فلذلك قرار مقاطعة جلسة الثقة اليوم هو الأفضل و الاكثر انسجاماً مع مبادئنا ومع الثورة".
وتوجه الجميل الى المسؤولين قائلا: "إذا استمرّوا بصمّ الآذان وتجاهل الثورة وجدّيتها واهميتها، نخشى تطورات من نوع آخر و سقوط الهيكل على رؤوسنا جميعاً"، مشددا على أنه "يجب على جميع المسؤولين، من رئيس الجمهورية الى اصغر مسؤول، الاستماع إلى الشعب الغاضب والثائر والموجوع والإستقالة بأقرب وقت لإعادة فرز سلطة سياسية تحظى بثقة الشعب وذلك بالطرق الديمقراطية".
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