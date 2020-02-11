الصليب الأحمر: نقل 39 جريحاً لمستشفيات المنطقة ومعالجة 241 ميدانياً

أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ عن نقل 39 جريحاً إلى ​المستشفيات​ ومعالجة 241 ميدانياً وذلك اثر ​الاحتجاجات​ التي تشهدها ​بيروت​ تزاناً مع ​جلسة الثقة​ لحكومة الرئيس ​حسان دياب​. إضغط للمزيد

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