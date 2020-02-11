توضيح وإعتذار عن خبر نُسب لرئيس تيار "صرخة وطن"

ورد في تاريخ 8 شباط على صحيفة "​الخليج 365​" الإلكترونية خبراً نُسب إلى رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ عن طريق الخطأ، في حين أن صاحب هذا التصريح هو المحامي جهاد نبيل ذبيان، لذا اقتضى التوضيح.

وتتقدم "النشرة" من رئيس تيار "صرخة وطن" بالإعتذار عن الضرر الذي لحق به من جراء هذا الخطأ غير المقصود.