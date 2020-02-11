شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بتطهير الترع وإزالة المخلفات بمحافظة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيلها النائب محمد الحسينى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ايفيلين متى، بشأن تدنى منظومة القمامة بمحافظة دمياط، بحضور اللواء محمد رأفت، سكرتير عام محافظة دمياط، وأوضحت النائبة أنها تقدمت بمقترح لإنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بالمحافظة لمواجهة تلك الظاهرة، مطالبة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع النواب لعلاج تلك الظاهرة.

وقال النائب ضياء الدين داود، إن هناك أزمة فى جهاز الإدارة المحلية على مستوى المحافظات، متابعا: "الحكومة غائبة الرؤية ومنعدمة الإرادة فيما يخص ملف القمامة".

وعقب سكرتير عام محافظة دمياط اللواء محمد رأفت، متعهدا بشن حملة مكبرة لرفع جميع المخلفات ومقالب القمامة فى الشوارع.

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وأوصت اللجنة بإلزام محافظة دمياط بالتنسيق مع وزارات (التنمية المحلية، البيئة، والري) لتطهير الترع ورفع المخلفات من المحافظة، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على اللجنة خلال ١٥ يوما.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة صقر، بشأن قيام رئيس مدينة فارسكور برفض الموافقة على ترميم مساكن الفبريكات، واستصدار قرارا بإزالتها، مما يترتب عليه تشريد ١٠٠ أسرة، مطالبة بإلغاء قرار الإزالة وتجديد عقود الأسر الكائنة بتلك المساكن، وتغيير رئيس مدينة فارسكور.

وعقب سكرتير عام محافظة دمياط، مشيرا إلى قيام المحافظة بتشكيل لجنة لبحث الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن صدور قرار بالإزالة يعنى وجود خطورة داهمة من تلك المساكن، وهو ما اعترضت عليه مقدمة طلب الإحاطة، نافية وجود أى خطورة فى تلك المساكن.

فيما قررت اللجنة إرجاء المناقشة لحين قيام المحافظة بإحضار ملف كامل يتضمن قرار الإزالة وأسبابه الفنية وعرضه على اللجنة فى حضور رئيس مدينة فارسكور، وممثل عن وزارة الإسكان.