طلب إحاطة بشأن فوضى أجهزة تقوية الشبكات الهاتفية لتأثيرها على الأمن القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن فوضى تداول أجهزة تقوية الشبكات الهاتفية وسط غياب الرقابة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وتضمن الطلب أن سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشهد حالة من الفوضى وغياب الرقابة من الأجهزة المعنية، بشأن تداول العديد من أجهزة تقوية الشبكات بمختلف المحلات بشكل عشوائى بما يخالف القانون المنظم من ناحية، وتأثيرات سلبية وضرر كبير على منظومة الشبكات من ناحية أخري.
ولفت طلعت فى طلبه إلى أن العديد من الشركات العاملة فى المجال، تقدمت بشكاوى مختلفة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن هذه الأجهزة وأضرارها المختلفة وسلبياتها على القطاع، ولكن دون جدوى فى استمرار تداولها بشكل عشوائى وفوضوى بما يخالف القانون ويؤثر بالسلب على المنظومة بأكملها، وهو الأمر الذى يتطلب تحركات منضبطة من وزارة الاتصالات لمعالجة هذه الأوضاع السلبية.
وأكد عضو مجلس النواب على أن هذه الفوضى فى حاجة لمراجعة دقيقة وتفعيل الرقابة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لمواجهة أعمال توريد هذه الأجهزة التى تؤثر بالسلب على منظومة الشبكات بالإضافة إلى إمكانية استخدامها فيما يضر بالأمن القومى المصري.
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