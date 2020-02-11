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جامعة مصر تستضيف اجتماع جمعية الحاسبات والمعلومات العربية لأول مرة في مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول اجتماع لجمعية الحاسبات والمعلومات العربية، المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، وهو حدث يتم لأول مرة فى مصر من خلال كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

 

صرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنه من المقرر أن يقام الاجتماع في شهر نوفمبر المقبل، وأضاف أن استضافة هذا الاجتماع يعد إنجازا جديدا للجامعة حيث تم اختيار كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتمثل جميع كليات الحاسبات والمعلومات المصرية وذلك في اللجنة التنفيذية التي تتولى مهمة إدارة جمعية الحاسبات والمعلومات العربية وهي الجمعية المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية ومقرها الأردن.

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وأشار الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر إلى أن أعضاء جمعية الحاسبات والمعلومات العربية هم جميع كليات الحاسبات والمعلومات في الوطن العربي ومن بينهم كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن جمعية الحاسبات العربية تقوم بأنشطة متعددة منها إصدار 3 مجلات علمية محكمة ومعتمدة في الاسكوبس كما تنظم مؤتمر سنوي في إحدى العواصم العربية وجميع الأبحاث التي يتم قبولها وإقرارها في المؤتمر يتم تدوينها في الأسكوبس وقد أقيم المؤتمر السنوي لجمعية الحاسبات والمعلومات العربية الماضية بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 5  ديسمبر العام الماضى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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