شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النواب تطالب الوزارة بحصر العمالة غير المؤمن عليهم بمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طارق السيد وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بكافة مراكز الشباب، وخاصة تلك التي تعمل بعقود من أجل الاستقرار الاجتماعي والأسري.

وقال مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة خاطبت بوزارة القوي العمالة من أجل عمل حصر لكافة العمالة المؤقتة بكافة مراكز الشباب، مشيرا إلى أن 80% من تلك العمالة لا تمتلك عقودا، وأن مجالس إدارات تلك المراكز ليس من سلطاتها عمل عقود عمل.

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وطالب النائب طارق السيد وكيل اللجنة، بضرورة إلزام مجالس إدارات مراكز الشباب بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وعمل عقود عمل لكافة العاملين بالمراكز من عمال اليومية او المكافاة وموافاة اللجنة بالحصر الذي يفيد بعدد العمالة بمراكز الشباب من غير المؤمن عليهم علي مستوي الجمهورية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمر عبدالعزيز مصليحي بشأن عدم إنتتهاء الأعمال من تنجيل مركز شباب سعدون وعدم البدء في مركز شباب الشقانية مركز بلبيس.

وعقب مصطفي منصور رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، قائلا، إن هناك خطة من الوزارة يتم بمقتضاها إسناد بعض الأعمال الكبري والانشاءات الهامة ببعض مراكز الشباب وخاصة تلك التي يتم انشاء حمامات سباحة بها وملاعب وغيرها من الخدمات علي ان يكون الانشاءات بنظام ال بي او تي وينص العقد بين الوزارة والمستثمر علي المدة التي يدير المستثمر فيها تلك المنشاءات وتقوم الوزارة بتحديد القيمة الايجارية لقيمة الخدمات المقدمة حتي لا يترك المواطن فريسة للمستثمر، بحيث يكون هناك علاقة متوازنة للجميع مضيفا بانه تم اسناد تلك المراكز لبعض المستثمرين وستكون التكلفة كبيرة لتصل الي 50 مليون جنية وسيتم الانتهاء منها في اسرع وقت ممكن.