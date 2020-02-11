إدارة الرجاء تتوصل بـ 3 آلاف تذكرة لمباراة “الكلاسيكو” وتطرحها للبيع

سعد فاروق – صحافي متدرب

أعلن فريق الرجاء البيضاوي في بلاغ رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن إدارة النادي توصلت بـ 3000 تذكرة ،التي خصصتها إدارة فريق الجيش الملكي للجمهور الأخضر، لحضور المبارة القمة المؤجلة عن الدورة 15 يوم غد الأربعاء على الساعة الخامسة .

وأكد الفريق الأخضر، من خلال بلاغه، أنه سيعرض التذاكر للبيع ابتداءا من اليوم الثلاثاء انطلاقا من الثانية زوالا في ملعب الوازيس، والتي حدد ثمنها في 30 درهما.

ومعلوم أن مباراة الجيش والرجاء ستعرف غياب نجم الفريق الأخضر محسن متولي، الذي أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها صباح أمس الاثنين غيابه لمدة لن تقل عن 12 يوما.