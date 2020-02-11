الفنيدق.. توقيف شخص بحوزته 18 ألف قرص مخدر بأحد فنادق المدينة

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة الفنيدق، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى إحدى المؤسسات الفندقية بمدينة الفنيدق، وهو في حالة تلبس بحيازة 18000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على هاتف محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
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