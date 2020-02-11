ريدوان يقود “أوبريت” عربي ضخم بمشاركة 5 نجوم مغاربة

يقود الفنان المغربي، ريدوان، الأوبريت العربي الضخم، المرتقب صدوره، يوم 20 فبراير الحالي، تحت عنوان صناع الأمل، بمشاركة كبار نجوم الغناء في المغرب، ودول عربية، ورعاية من دولة الإمارات.

ويشارك في الأوبريت من المغرب، ريدوان، وسعد لمجرد، وأسماء لمنور، وحاتم عمور، وعبد الفتاح الجريني، وجميلة بدوي إلى جانب ثلة من النجوم العرب، المشاركين في هذا العمل الضخم.

وتضم لائحة الفنانين المشاركين في أوبريت صناع الأمل، الصادرة على هامش حدث “صناع الأمل” السنوي في الإمارات، نجوى كرم، وصابر الرباعي، وشيرين عبد الوهاب، وراغب علامة، وعاصي الحلاني، ومايا دياب، وفايز السعيد، ومحمد رمضان، وملحم زين، ولطيفة التونسية، ووليد الشامي، ويارا، وبلقيس فتحي، وأصالة نصري، ووليد توفيق، وحاتم عمور، وسعد لمجرد، وسيف نبيل، وأسماء لمنور، وعبير نعمة، ونبيل شعيل، وعبد الفتاح الجريني، وجيملة بدوي.

ويرتقب أن يشارك في كليب أوبريت صناع الأمل، مشاهير من السوشل ميديا، ومن الممثلين، كلهم من أجل هدف واحد، وهو صناعة الأمل في الوطن العربي.